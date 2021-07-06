Мурашко сообщил о заявлениях на регистрацию иностранных вакцин в РФ

Некоторые иностранные производители подали документы на регистрацию своих вакцин на территории России, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он не уточнил, сколько заявлений подано и о каких производителях идет речь. Сейчас идет работа по полученным заявкам.

"Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться", - цитирует главу Минздрава ТАСС.

Во всех российских регионах проводится вакцинация населения от коронавируса. Поставить прививку можно бесплатно. Используются три двухкомпонентные вакцины отечественного производства, все они изготовлены по различным технологиям.

Недавно была зарегистрирована однокомпонентная вакцина, которую планируется использовать в основном для ревакцинации. Кроме того, в ближайшее время ожидается регистрация еще одного препарата.