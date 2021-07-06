Память о самой скоростной в мире АПЛ и ее создателях увековечат

Память о самой скоростной атомной подводной лодке проекта 661 "Анчар" и ее создателях будет особым образом увековечена в городе, где построена эта уникальная АПЛ, ставшая известной как "Золотая рыбка". В одном из парков Северодвинска соорудят мемориальный объект, главным элементом которого станет ходовая рубка К-222, которую удалось сохранить.

Для проведения восстановительных работ, сообщили в пресс-службе "Севмаша", рубку уже переправили к ним с территории с Центра судоремонта "Звездочка", где она находилась с момента утилизации этого единственного в своем роде корабля.

Спроектированная в ленинградском ЦКБ-16 (ныне - СПМБМ "Малахит") для нанесения ракетных и торпедных ударов по авианосным соединениям противника, она предполагала прочный корпус из дорогого (тогда и сейчас) титанового сплава и усовершенствованную ядерно-энергетическую установку. А на вооружении - крылатые ракеты П-70 "Аметист" с возможностью (впервые) подводного старта.

Новаторской для того времени была и архитектура корабля - двухкорпусная, но особая. Прочный корпус в носовой части был выполнен таким образом, что на вертикальном разрезе представлял собой восьмерку, при этом "второй этаж" прочного корпуса был в диаметре меньше нижнего.

Образовавшееся по бортам пространство между прочным и легким корпусами использовано для размещения наклонных ракетных шахт. Легкий корпус придавал всему кораблю правильную гидродинамическую форму. А два атомных реактора водо-водяного типа и два винта в корме были способны разогнать 107-метровую субмарину водоизмещением 7 000 тонн (подводное) до 42-43 узлов.

В переводе на сухопутный - это 82 километра в час. В 1970 году при полной мощности реакторов была достигнута скорость в 44,7 узла. Но при таких режимах (на скоростях выше 35 узлов) возникали турбулентные явления в воде, обтекающей корпус АПЛ, а как следствие - демаскирующие шумы и сильный шум внутри подводной лодки. Контрольные замеры в центральном посту подлодки показывали до 100 децибел…

Судьба этого экспериментального (инновационного, как сказали бы сейчас) подводного корабля оказалась непростой. Дважды начинали строительство (в 1961-м и 1962-м) и дважды с этим переиначивали. Лодку трижды под разными тактическими номерами (К-18, К-161, К-222) зачисляли в действующий состав Северного флота.

Несколько лет она была в опытной эксплуатации, поставила мировой рекорд скорости, проходила ремонты. В сентябре - декабре 1971 года совершила автономный поход в Атлантический океан, где смогла показать свои скоростные качества в преследовании авианосца Saratoga ВМС США.

В 1972-1975 годах находилась в среднем ремонте на северодвинской "Звездочке". После этого, уже под номером К-222 несла службу в 50-й дивизии подводных лодок и базировалась в Видяево. В декабре 1984-го выведена из эксплуатации, а марте 89-го - исключена из состава ВМФ и переведена в отстой с последующей утилизацией…

Ходовую рубку К-222 восстановят и сохранят для потомков в знак уважения и памяти к труду конструкторов и корабелов. Фото: Максим Воркунков

Коллектив судоремонтной верфи "Звездочка", когда пришел срок, завершил разделку списанного корабля, демонтаж которого начали еще в 2008 году. А рубку уникального атомохода сохранили. Сейчас она перемещена на другую сторону пролива - к цеху №42 "Севмаша", где "Золотая рыбка" была построена и 21 декабря 1968 года спущена на воду.

В ближайшее время должно быть подписано соглашение с администрацией Северодвинска, после чего корабелы проведут дефектацию рубки и ее ремонт с прицелом на долговременное использование как мемориального объекта.

- Он будет сооружен в Приморском парке Северодвинске, чтобы продемонстрировать мастерство и талант кораблестроителей, конструкторов, представителей контрагентских организаций, которые создавали, вели ремонт и поддерживали боеспособность этого корабля, - рассказали "РГ" авторы этой инициативы.