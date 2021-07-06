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06.07.2021,  
15:12
Текст:  Алексей Моисеев

Применение реактивных установок по надводным целям показали на видео

На проводившихся в Египте широкомасштабных маневрах Qader-2021 122-мм реактивные системы залпового огня применялись для ударов по надводным целям.

В обнародованном видео можно увидеть РСЗО типа RL-21, являющиеся тридцатиствольными северокорейскими версиями советских БМ-21 "Град", выполненными на шасси средних артиллерийских тягачей АТС-59Г.

Эти гусеничные машины были поставлены Советских Союзом еще в 70-е годы и долгое время служили для буксировки различных орудий массой до 14000 кг, например 130-мм пушек М-46.

Они отличались хорошей проходимостью и надежностью. Позже несколько десятков таких "пятьдесят девятых" были доработаны для выполнения новых задач, с которыми они успешно справляются до сих.

Если раньше в ходе учебных боевых действий их в основном задействовали для обстрелов сухопутного "противника", то сейчас они используются для миссий "земля - море".

Фото: Михаил Маркив \ РИА Новости
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В Российской армии "Грады" также служат для обороны берега, что не раз демонстрировалось в ходе учений различных масштабов.

Кроме того, именно отечественные конструкторы создали на базе БМ-21 уникальный самоходный реактивный бомбометный комплекс ДП-62 "Дамба", предназначенный для уничтожения диверсантов и сверхмалых подводных лодок.

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