ПСБ принимает участие в Международной промышленной выставке «Иннопром»

Новости

Спасатели нашли обломки потерпевшего крушения Ан-26 на Камчатке 13:08
Почетная грамота уральцам за завод в Казани 13:07
К Международному конгрессу математиков выпустят специальную монету 13:01
Доля контрафактного цемента сократилась вдвое 12:57
"Крайне тяжелое": жена Петра Мамонова о его состоянии 12:54
МИД РФ: Устраивающие провокации в Черном море страны "получат по носу" 12:46
Отказ от импортной строительной техники даст 8,8 млрд рублей налогов 12:45
В Стамбуле умер актер и режиссер Картал Тибет 12:45
Мишустин: Кабмин направит около 36 млрд рублей на развитие инженерных школ 12:42
Монгольские спецназовцы получат новые бронеавтомобили и боевые багги 12:38
В Москве отметили День независимости Венесуэлы 12:37
ФАС согласовала сделку по покупке "Лентой" сети супермаркетов Billa 12:30
Бюджет выделит 18 млрд рублей на строительство кампуса Томского университета 12:29
Умер Дживан Гаспарян 12:27
Мишустин ознакомился с ходом приемной кампании в Томском университете 12:26
В Турции впервые выявили заражение штаммом COVID-19 "дельта плюс" 12:21
Президент Беларуси поручил перенаправить торговлю на Россию 12:19
"Мусор, плохая видеоигра, стыдно": вампир из "Блэйда" о "Черной вдове" 12:18
СМИ: Йоахим Лев претендует на пост тренера сборной России по футболу 12:17
Премьер Словении Янша призвал ЕС предотвратить четвертую волну COVID-19 12:17
Мишустин: На поддержку микроэлектроники выделят около 100 млрд рублей 12:16
Большинство россиян выпустили из обсерватора в гостинице Кубы 12:11
МИД: РФ допускает подключение США к урегулированию конфликта на Украине 12:00
В Минстрое предложили поднять статус главных инженеров и архитекторов 11:58
В Новосибирске пассажирка такси оскорбила слабослышащего водителя 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Италия - Испания. Онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
Италия - Испания. Онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
06.07.2021 12:47

ПСБ принимает участие в Международной промышленной выставке «Иннопром»

ПСБ принимает участие в Международной промышленной выставке "Иннопром". В рамках мероприятия банк проведет ключевые переговоры с крупнейшими предприятиями российской промышленности, подпишет ряд соглашений и примет участие в деловой программе, где в рамках дискуссий и круглых столов обсудит с бизнесом эффективные инструменты адаптации производства к различным задачам в условиях текущей экономической ситуации, в том числе повышение производительности труда на предприятиях ОПК.

Важной задачей ПСБ является повышение финансовой устойчивости и эффективности предприятий российской промышленности и ОПК, а одним из ключевых аспектов в достижении этой цели является производительность труда. Поэтому ПСБ тиражирует для клиентов лучшие практики в сфере повышения производительности труда, разрабатывает образовательные проекты и специализированные продукты с учетом отраслевой специфики. Банк уже создал свою консалтинговую компанию ПСБ Консалтинг, совместно с Госкорпорацией "Росатом" запускает межотраслевой Центр компетенций и обслуживания для аутсорсинга ряда учетных функций, обсуждает проекты по созданию аналогичных центров и с другими крупнейшими российскими холдингами. По оценкам банка, экономия для ОПК от аутсорсинга бухгалтерского, кадрового и налогового учета может составить порядка 30% ежегодно.

Международная промышленная выставка "Иннопром" пройдет с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. На выставке будут представлены российские, европейские и азиатские промышленные компании. Порядка 12 тыс. участников соберутся, чтобы в прикладном бизнес-формате поделиться опытом и обсудить гибкую адаптацию промышленности в условиях кризиса, вызванного пандемией. Выставку посетят 23 крупных зарубежных делегации, страна-партнер выставки - Италия. В рамках деловой программы запланировано более 150 мероприятий, которые будут посвящены производительности труда, цифровому производству, образовательным решениям для промышленности, технологиям для городов и другим темам.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

Пресс-релизы Компании Пресс-релизы компаний

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В 2024 году средний размер пенсии в России превысит 20 тысяч рублей
Индекс Мосбиржи обновил исторический рекорд
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней и ветра
Против отбывающего наказание экс-губернатора Белых возбудили новое дело