Указ губернатора Псковской области от 2 июля 2021 года № 86-УГ "О внесении изменений в отдельные акты Губернатора области"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", частью 6.4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, постановлением Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 28 июня 2021 г. № 15 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в пункт 1 указа Губернатора области от 13 апреля 2020 г. № 49-УГ "О перечне органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" следующие изменения:

1) подпункт 2 дополнить подпунктом "з" следующего содержания:

"з) в части соблюдения организациями, подведомственными Администрации Псковской области и отнесенными к компетенции Управления специальных программ Администрации Псковской области, требований, установленных пунктами 7.2, 7.3 Указа № 30-УГ;";

2) подпункт 3 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:

"г) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету по спорту Псковской области, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, массовых физкультурных, спортивных мероприятий, требований, установленных пунктами 7.2, 7.3 Указа № 30-УГ;";

3) подпункт 4 дополнить подпунктом "н" следующего содержания:

"н) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области, в том числе многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере торговли, общественного питания, требований, установленных пунктами 7.2, 7.3 Указа № 30-УГ;";

4) подпункт 5 дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:

"ж) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету по культуре Псковской области, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов), театров, кинотеатров, концертных залов, требований, установленных пунктами 7.2, 7.3 Указа № 30-УГ;";

5) подпункт 6 дополнить подпунктом "к" следующего содержания:

"к) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету по образованию Псковской области, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере образования, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, требований, установленных пунктами 7.2, 7.3 Указа № 30-УГ;";

6) подпункт 7 дополнить подпунктом "и" следующего содержания:

"и) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету по управлению государственным имуществом Псковской области, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг, требований, установленных пунктами 7.2, 7.3 Указа № 30-УГ;";

7) подпункт 8 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

"д) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету по здравоохранению Псковской области, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере здравоохранения, требований, установленных пунктами 7.2, 7.3 Указа № 30-УГ;";

8) подпункт 9 дополнить подпунктом "е" следующего содержания:

"е) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету по туризму Псковской области, требований, установленных пунктами 7.2, 7.3 Указа № 30-УГ;";

9) подпункт 10 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

"д) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету по социальной защите Псковской области, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере социальной защиты и социального обслуживания, требований, установленных пунктами 7.2, 7.3 Указа № 30-УГ;";

10) подпункт 11 дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:

"ж) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету юстиции Псковской области, требований, установленных пунктами 7.2, 7.3 Указа № 30-УГ;";

11) подпункт 12 дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:

"ж) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету по транспорту Псковской области, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере транспорта общего пользования, такси, требований, установленных пунктами 7.2, 7.3 Указа № 30-УГ;";

12) подпункт "а" подпункта 13 изложить в следующей редакции:

"а) в части соблюдения организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, требований, установленных подпунктом 9 пункта 2, пунктами 7.2, 7.3 Указа № 30-УГ;";

13) подпункт 14 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

"д) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету по труду и занятости Псковской области, требований, установленных пунктами 7.2, 7.3 Указа № 30-УГ;";

14) подпункт 15 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:

"г) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету по природным ресурсам и экологии Псковской области, требований, установленных пунктами 7.2, 7.3 Указа № 30-УГ;";

15) подпункт 16 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:

"г) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету по ветеринарии Псковской области, требований, установленных пунктами 7.2, 7.3 Указа № 30-УГ;";

16) подпункт 17 изложить в следующей редакции:

"17) Управление по местному самоуправлению и территориальному развитию Администрации Псковской области:

а) в части соблюдения главами муниципальных районов Псковской области, главами городских округов Псковской области, главами местных администраций городских округов Псковской области, работниками органов местного самоуправления, работниками организаций, подведомственных органам местного самоуправления и осуществляющих деятельность в сферах, не указанных в подпункте "г" подпункта 3, подпункте "н" подпункта 4, подпункте "ж" подпункта 5, подпункте "к" подпункта 6, подпункте "и" подпункта 7, подпункте "д" подпункта 8, подпункте "д" подпункта 10, подпункте "ж" подпункта 12, подпункте "а" подпункта 13, подпункте "в" подпункта 23, подпункте "в" подпункта 24 пункта 1 настоящего указа, требований носить на работе одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы (подпункт "е" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ);

б) в части соблюдения органами местного самоуправления, организациями, подведомственными органам местного самоуправления и осуществляющими деятельность в сферах, не указанных в подпункте "г" подпункта 3, подпункте "н" подпункта 4, подпункте "ж" подпункта 5, подпункте "к" подпункта 6, подпункте "и" подпункта 7, подпункте "д" подпункта 8, подпункте "д" подпункта 10, подпункте "ж" подпункта 12, подпункте "а" подпункта 13, подпункте "в" подпункта 23, подпункте "в" подпункта 24 пункта 1 настоящего указа, требований, установленных подпунктами 6, 6.1 пункта 2 Указа № 30-УГ, включая выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктом 7 Указа № 30-УГ;

в) в части соблюдения органами местного самоуправления, организациями, подведомственными органам местного самоуправления и осуществляющими деятельность в сферах, не указанных в подпункте "г" подпункта 3, подпункте "н" подпункта 4, подпункте "ж" подпункта 5, подпункте "к" подпункта 6, подпункте "и" подпункта 7, подпункте "д" подпункта 8, подпункте "д" подпункта 10, подпункте "ж" подпункта 12, подпункте "а" подпункта 13, подпункте "в" подпункта 23, подпункте "в" подпункта 24 пункта 1 настоящего указа, требований, установленных пунктами 7.2, 7.3 Указа № 30-УГ;";

17) подпункт 18 дополнить подпунктом "в" следующего содержания:

"в) в части соблюдения организациями, подведомственными Администрации Псковской области и отнесенными к компетенции Управления информационной политики Администрации Псковской области, требований, установленных пунктами 7.2, 7.3 Указа № 30-УГ;";

18) подпункт 19 дополнить подпунктом "в" следующего содержания:

"в) в части соблюдения организациями, подведомственными Администрации Псковской области и отнесенными к компетенции Управления цифрового развития и связи Администрации Псковской области, организациями, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг почтовой связи, требований, установленных пунктами 7.2, 7.3 Указа № 30-УГ;";

19) подпункт 20 дополнить подпунктом "в" следующего содержания:

"в) в части соблюдения организациями, подведомственными Администрации Псковской области и отнесенными к компетенции Управления делами Администрации Псковской области, требований, установленных пунктами 7.2, 7.3 Указа № 30-УГ;";

20) подпункты 21 и 22 изложить в следующей редакции:

"21) Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области:

а) в части соблюдения работниками организаций, подведомственных Администрации Псковской области и отнесенных к компетенции Управления общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области, работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Управления общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области, требований носить на работе одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы (подпункт "е" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ);

б) в части соблюдения организациями, подведомственными Администрации Псковской области и отнесенными к компетенции Управления общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере, относящейся к компетенции Управления общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области, требований, установленных подпунктом 6 пункта 2 Указа № 30-УГ, включая выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктом 7 Указа № 30-УГ;

в) в части соблюдения организациями, подведомственными Администрации Псковской области и отнесенными к компетенции Управления общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области, требований, установленных пунктами 7.2, 7.3 Указа № 30-УГ;

22) Комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области:

а) в части соблюдения работниками организаций, подведомственных Комитету по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области, работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области, требований носить на работе одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы (подпункт "е" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ);

б) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области, требований, установленных подпунктами 6, 6.1 пункта 2 Указа № 30-УГ, включая выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктом 7 Указа № 30-УГ;

в) в части соблюдения требований, установленных подпунктом 28 пункта 2 Указа № 30-УГ;

г) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области, требований, установленных пунктами 7.2, 7.3 Указа № 30-УГ;";

21) подпункт 23 дополнить подпунктом "в" следующего содержания:

"в) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, организациями (за исключением организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами) и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, требований, установленных пунктами 7.2, 7.3 Указа № 30-УГ;";

22) подпункт 24 дополнить подпунктом "в" следующего содержания:

"в) в части соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере энергетики, требований, установленных пунктами 7.2, 7.3 Указа № 30-УГ;";

23) подпункт 25 дополнить подпунктом "в" следующего содержания:

"в) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету по охране объектов культурного наследия Псковской области, требований, установленных пунктами 7.2, 7.3 Указа № 30-УГ;";

24) дополнить подпунктами 26 и 27 следующего содержания:

"26) Управление государственной службы и кадров Администрации Псковской области - в части соблюдения органами государственной власти Псковской области, иными государственными органами Псковской области требований, установленных пунктами 7.2, 7.3 Указа № 30-УГ;

27) Комитет по финансам Псковской области - в части соблюдения организациями, осуществляющими деятельность в сфере клиентских подразделений финансовых организаций, требований, установленных пунктами 7.2, 7.3 Указа № 30-УГ.".

2. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"," дополнить словами "Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней",", после слов Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"," дополнить словами "постановлением Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 28 июня 2021 г. № 15 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям",";

2) в подпункте 1 пункта 7.2 слова "iatrofimova@obladmin.pskov.ru" заменить словами "yus.bovkina@pskov.ru";

3) приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению к настоящему указу.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Губернатор области М.Ведерников







