Директор НВ АЭС рассказал о новых энергоблоках на Всемирном форуме

Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров выступил с докладом на пленарном заседании Всемирного форума руководителей высшего звена "Курс на совершенство - формирование будущего атомной энергетики", проходившем 29-30 июня 2021 года в режиме онлайн на английском языке.

Организатором форума выступила Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС). Повестка дня включала три основные части: прошлое, настоящее и будущее. С докладами выступили также представители Великобритании, Индии, Китая, Финляндии, Канады, Арабских Эмиратов. Участники заседания поделились своим опытом и единодушно одобрили "Курс на совершенство" и достижение целевых показателей 2030 года.

Владимир Поваров рассказал о том, как нововоронежские атомщики готовились к пуску головного энергоблока поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200: "Только сплоченная работа единой команды строителей, проектировщиков и эксплуатационников позволила достичь желаемого результата - на Нововоронежской АЭС эксплуатируются два инновационных энергоблока с уникальными системами безопасности. Неоценимую помощь в предпусковом периоде нам оказали специалисты ВАО АЭС: впервые международные эксперты провели предпусковую партнерскую проверку".

Энергоблоки нового поколения вызвали огромный интерес у международного атомного сообщества и были внесены в номинацию "Будущее", что говорит о лидирующей позиции российской атомной энергетики на мировом рынке.

Напомним, в 2019 году директор Нововоронежской атомной станции Владимир Поваров был удостоен престижной премии ВАО АЭС "За выдающиеся достижения в атомной энергетике".

Справка

ВАО АЭС - Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции объединяет всех операторов АЭС мира. Она способствует обмену опытом эксплуатации, чтобы ее члены могли работать совместно для достижения наивысшего уровня безопасности и надежности при эксплуатации своих АЭС. В рамках ВАО АЭС все организации, эксплуатирующие АЭС, могут общаться и обмениваться информацией друг с другом в уникальной атмосфере сотрудничества и открытости. Членство в ВАО АЭС осуществляется через региональные центры, расположенные в Атланте, Москве, Париже и Токио, и зависит от географического положения или типа реакторной установки. Координационный центр в Лондоне оказывает поддержку работе всемирного Совета Управляющих ВАО АЭС. Московский центр ВАО объединяет 37 эксплуатирующих организаций Армении, Болгарии, Венгрии, Ирана, Казахстана, Литвы, Польши, России, Словакии, Украины, Финляндии, Чехии, Индии и Китая, где действуют 67 энергоблоков.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.