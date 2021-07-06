"Ленком" полностью заполнит зал зрителями с QR-кодами

Московский театр "Ленком Марка Захарова" готовит не только премьеры к новому сезону, но и предлагает зрителями стать участниками эксперимента с QR-кодами. В октябре театр планирует провести несколько спектаклей для зрителей с QR-кодами при полной заполняемости зала. Об этом журналистам рассказал директор театра Марк Варшавер. По его словам, это решение уже согласовано с московскими властями.

QR-код становится одним из важных инструментов обеспечения безопасности посетителей и зрителей. В частности, об этом в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин, обращаясь к организаторам концертов, спектаклей и киносеансов. В "Ленкоме" решили последовать совету.

"С нового сезона мы экспериментально попробуем сделать три спектакля для тех, у кого есть QR-коды, для тех, кто с прививками. При этом будет продаваться полностью весь зрительный зал. Мы уже наметили в октябре несколько спектаклей в первой декаде нового сезона, билеты начнем продавать уже скоро", - приводит слова Марка Варшавера РИА Новости.

Директор театра убежден, что такая система позволит зрителям чувствовать себя в большей безопасности, а театру немного облегчит жизнь, потому что без 100-процентной заполняемости зала жить стало тяжелее. Также он заверил, что это решение уже согласовано с городскими властями.