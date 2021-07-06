МВД назвало заказным нападение на тамбовского активиста

Вооруженное нападение на экоактивиста Романа Герасимова в тамбовском селе Березовка носит заказной характер, сообщили в МВД России.

- Имеются основания полагать, что нападавшим была обещана крупная сумма. Ведется розыск заказчика преступления, - рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Напомним, на Герасимова напали утром 1 июля возле его дома. Четверо неизвестных мужчин избили его и несколько раз ударили ножом, а затем скрылись на автомобиле без номеров. Пострадавшего доставили в больницу и оказали первую помощь. Раны оказались неопасными, от госпитализации Роман отказался. Несколькими днями ранее он вместе с односельчанами записал видеообращение на "Прямую линию" с Владимиром Путиным по поводу строящегося рядом с селом мусорного полигона, но в эфир оно не попало.

Через два дня были задержаны трое предполагаемых нападавших, затем еще один. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ), ход расследования взят на контроль в Кремле.