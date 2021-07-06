Наталья Сергунина анонсировала обучающую онлайн-программу для волонтеров

С 12 по 17 июля в дистанционном формате пройдет обучающая программа "Включайся!" ресурсного центра "Мосволонтер". Участники познакомятся с основами добровольчества и узнают, какие нужны навыки, чтобы стать волонтером. На онлайн-занятия приглашают всех желающих, необходимо лишь предварительно зарегистрироваться. Шестидневный курс рассчитан на горожан любого возраста - от школьников до представителей старшего поколения.

"Город регулярно проводит курсы и интенсивы для волонтеров. Программа "Включайся!" пройдет уже в третий раз. А всего за последние полгода было организовано более 30 обучающих программ. Их аудитория превысила 6,5 тысячи человек. Большая часть слушателей - молодежь", - рассказала порталу mos.ru Наталья Сергунина.

Напомню, "Мосволонтер" - крупнейший в России ресурсный центр поддержки добровольчества. К его команде присоединились уже свыше 125 тысяч волонтеров.