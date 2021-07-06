Подростки, получившие первый компонент "Спутник V", чувствуют себя хорошо

Все 11 подростков, которые получили первый компонент вакцины от коронавируса в рамках исследования, чувствуют себя хорошо. Об этом рассказал главный педиатр Москвы Исмаил Османов.

Ранее стало известно, что в столице на базе двух больниц стартовало клиническое исследование вакцины для подростков 12-17 лет. Всего для участия отобрали сто детей. Дозировка препарата рассчитана с учетом возраста. Османов рассказал, что на данный момент прививку получили 11 детей. Доктор подчеркнул, что отбор для исследования проводился несколько месяцев, специалисты тщательно следили, чтобы у участников не было никаких противопоказаний и проблем со здоровьем.

"Сегодня они получили первую дозу вакцины. Все себя чувствуют хорошо. Никаких осложнений, ни местных, ни тем более общих реакций нет, которые, кстати, могут быть на любую прививку", - рассказал Османов в эфире телеканала "Россия-24".