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06.07.2021 15:56
Рубрика: Общество

Правозащитница Разворотнева помогает жителям с улицы Мельникова вернуть парковку

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Екатерина Бибикова Фото: Екатерина Бибикова
Фото: Екатерина Бибикова

Член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева намерена обратиться к руководству Москвы и в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой разобраться в законности стройки, происходящей в паркинге ЖК на ул. Мельникова, д. 3, к. 8. Об этом она сообщила на круглом столе "Защита законных интересов собственников ЖК на ул. Мельникова д. 3", который прошел в Общественной палате РФ. Активисты жилого комплекса уже длительное время обращаются в надзорные органы и просят пресечь переоборудование помещений многоярусного паркинга в коворкинг и хостел. Также они недовольны тем, что обещанная им застройщиком инфраструктура не была предоставлена в полной мере.

Фото: Пресс-служба Московского Урбанистического форума
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Наземная автостоянка с административно-техническими помещениями, расположенная по адресу ул. Мельникова, д. 3, к. 8, прежде принадлежала застройщику, однако была продана в собственность другой организации. В паркинге начались работы по внутреннему переустройству. Как утверждает собственник, для размещения офисов и коворкинга. Однако жители уверены - там будет находиться хостел для приезжих. Уже зафиксированы серьезные нарушения пожарной безопасности, регулярно проводятся проверки, нарушитель получает штрафы, но продолжает стройку.

Кроме того, застройщик обещал собственникам построить детский сад. По словам жителей, его ждут уже несколько лет, здание возведено, но не оборудовано. Перспективы решения проблемы туманны и, как полагают собственники, строение, как и парковка, может быть продано.

"Мы вынуждены констатировать, что обращения в надзорные органы и в органы власти пока не принесли должного результата. Напряженность растет, я призываю власти столицы предпринять все необходимые меры для того, чтобы в кратчайшие сроки и в интересах жителей изменить ситуацию", - заявила Светлана Разворотнева.

Она подчеркнула, что причина происходящего может считаться комплексной, потому что в первую очередь связана с интенсивной застройкой города. Не соблюдаются стандарты обеспечения жилых кварталов социальной и дорожно-транспортной инфраструктурой, т. к. законодательно они не утверждены и носят лишь рекомендательный характер.

"Нормы обеспечения жилой застройки парковочными комплексами и социальными объектами должны носить обязательный характер. Не менее важно, чтобы собственники осуществляли приемку не только своего жилья, но и объектов инфраструктуры, о которых заявлял им застройщик и должен гарантировать город. Жилые комплексы должны приниматься как единый с инфраструктурным наполнением объект", - сказала Светлана Разворотнева.

Сейчас действия организации, проводящей реконструкцию паркинга на ул. Мельникова, д. 3, к. 8, проверяют Мосстройнадзор и прокуратура г. Москвы. Собственники вместе с правозащитницей надеются на справедливое решение проверяющих ведомств и прекращение произвола в жилом комплексе. При этом Светлана Разворотнева готовит новые обращения мэру Москвы Сергею Собянину и в Генеральную прокуратуру РФ.

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