Ресторану Raw To Go Kitchen на Патриарших прудах грозит закрытие на 90 суток за работу без проверки QR-кодов. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Андрей Поплавский.

"ОАТИ совместно с полицией в ходе проведения ежедневных рейдов по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы, было установлено, что заведением Raw To Go kitchen, расположенным по адресу Большой Патриарший переулок 12 стр. 1, осуществлялось обслуживание посетителей без предварительной поверки QR-кода. В ресторане находились и обслуживались посетители у которых отсутствовали QR-коды", - рассказал он.

За выявленные нарушения ст. 20.6.1 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере до 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.