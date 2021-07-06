Тульским строителям вернули миллионные долги по зарплате

Только после вмешательства прокуратуры руководство тульской строительной компании погасило многомилионный долг перед сотрудниками.

В ходе проверки ООО "С-ДСУ 111" обнаружилась задолженность по зарплате в размере более семи миллионов рублей перед 284 работниками. По данным RusProfile, основной деятельностью зарегистрированной в Туле фирмы является строительство жилых и нежилых зданий.

- Генеральному директору было внесено представление, после чего задолженность была погашена, - рассказали в прокуратуре.

За невыплату зарплаты в срок главу компании еще и оштрафовали.