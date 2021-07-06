В Москве получить статус предпенсионера можно будет онлайн с 12 июля

В Москве упростили получение статуса предпенсионера. С 12 июля подача заявлений будет осуществляться исключительно онлайн. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

"С 12 июля получить статус предпенсионера станет значительно проще. Эту услугу мы полностью переводим в электронный вид. Для подачи заявления мы фактически сделали умную форму, имплементировав в нее искусственный интеллект. Проверка вводимых сведений - паспортных данных, имени, даты рождения, регистрации - впервые будет осуществляться автоматически. Такой подход сократит время получение услуги, минимизирует риски ошибок, а следовательно, количество отказов и необоснованно поданных заявлений".

Для присвоения статуса предпенсионера потребуется указать минимум сведений: имя, дату рождения, сведения о регистрации в Москве. Благодаря развитию городских информационных технологий эти данные будут проверены автоматически при подаче заявления на mos.ru. Процедуры "классического" межведомственного взаимодействия будут осуществлены сотрудниками социальной защиты только в отношении наличия звания "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы", а также сведения о страховом стаже. Это позволило сократить срок рассмотрения заявления в два раза - до трех рабочих дней. Предоставление каких-либо документов или прикрепление их скан-копий больше не потребуется. Уведомление о присвоении статуса поступят в личный кабинет заявителя на mos.ru и на электронную почту.

За 2019-2020 годы за получением статуса предпенсионера обратились более 140 тысяч человек, за первое полугодие 2021 года - около 44 тысяч человек.

"Этим нововведением мы еще больше упрощаем жизнь горожанам, избавляя их от необходимости личных походов в органы власти или центры госуслуг там, где без этого можно обойтись. Особенно это важно в сложившейся эпидемиологической ситуации. Сегодня в Москве почти 120 тысяч предпенсионеров. Этот статус позволяет получить ряд дополнительных мер соцподдержки, в том числе бесплатный проезд на городском транспорте и пригородных электричках", - добавила заммэра.

Кроме того, женщинам, достигшим 55 лет и мужчинам после 60 лет, которым присвоено звание "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы" также полагается скидка 50% на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (включая льготу по оплате капитального ремонта).