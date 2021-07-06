В Воронеже запустили дистанционное управление оборудованием цифровой подстанции

Специалисты филиала "Россети Центр Воронежэнерго" и Филиала АО "СО ЕЭС" Региональное диспетчерское управление энергосистемы Воронежской области (Воронежское РДУ) успешно провели комплексные испытания и ввели в работу автоматизированную систему дистанционного управления из диспетчерского центра и центра управления сетями оборудованием подстанции ПС 110 кВ Спутник в городе Воронеже. Подобный проект впервые реализован на объектах Воронежэнерго.

ПС 110 кВ Спутник - это ключевой для города Воронежа центр питания мощностью 80 МВА, введённый в работу в 2020 году и построенный с применением полного комплекса отечественных передовых технологий в рамках концепции развития электросетевого комплекса, реализуемой "Россети Центр" в регионах своего присутствия. Управление основным и вторичным оборудованием, инженерными, охранными и иными технологическими системами подстанции осуществляется дистанционно. Все данные о параметрах работы, аварийных процессах, телеизмерениях, поступают по цифровым каналам передачи данных в диспетчерский центр Филиала АО "СО ЕЭС" Воронежское РДУ и Центр управления сетями "Россети Центр Воронежэнерго".

Теперь, после проведения необходимых настроек и конфигураций программного комплекса, возможность дистанционно управлять переключениями на ПС 110 кВ Спутник появилась у диспетчеров Воронежского РДУ. Эти позволило существенно сократить длительность производства оперативных переключений по сравнению с традиционным способом выполнения переключений - оперативным персоналом подстанции по командам из диспетчерского центра.

Реализация проекта совместного автоматизированного дистанционного управления оборудованием из диспетчерского центра Воронежского РДУ и центра управления сетями Воронежэнерго позволила значительно повысить надежность функционирования и качество управления электроэнергетическими режимами энергосистемы Воронежской области за счет сокращения времени производства оперативных переключений, снижения риска ошибочных действий диспетчерского и оперативного персонала, увеличения скорости реакции на технологические нарушения и сокращения времени восстановления электроснабжения потребителей.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Центр"