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Рубрика: Общество

Жителям Чукотки предоставят выходной в день вакцинации от COVID-19

Текст: Дина Непомнящая

Предоставить дополнительный день отдыха сотрудникам, сделавшим прививку от коронавирусной инфекции, рекомендовали работодателям Чукотского автономного округа.

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Как сообщили в пресс-службе правительства Чукотки, обязательным это требование является для органов государственной власти и подведомственных им госучреждений и предприятий. Руководители органов местного самоуправления и другие работодатели региона самостоятельно примут решение о выходном в день вакцинации.

Ранее в округе приняли решение о предоставлении единовременной выплаты в две тысячи рублей всем вакцинированным жителям старше 50 лет. Заявление на ее получение уже подали больше 1200 человек. При этом для получения выплаты уже не обязательно иметь постоянную прописку на территории региона.

Согласно последним данным регионального департамента здравоохранения, Чукотка является лидером по выполнению плана вакцинации от COVID-19 среди всех регионов страны, показатель округа - 73 процента. Препарат ввели уже около 17 тысяч человек, из них более 13,6 тысячи - оба компонента.

Кстати

В Чукотском автономном округе до 31 июля продлили действие ограничительных мер, введенных на фоне пандемии. Среди них требование соблюдения масочного режима и социальной дистанции, запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО Вакцинация от коронавируса

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