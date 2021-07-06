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Умерла актриса Любовь Альбицкая

Новости
    06.07.2021, 16:10
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советская, российская актриса театра, кино и ТВ, заслуженная артистка России Любовь Альбицкая умерла 5 июля в возрасте 80 лет.

Некролог Альбицкой опубликован на официальном аккаунте в соцсети "ВКонтакте" Самарского академического театра драмы имени Горького, где с 1967 по 1991 год она была одной из ведущих актрис.

"Сегодня ушла из жизни заслуженная артистка России Любовь Алексеевна Альбицкая", - говорится в нем c выражением соболезнований родным и близким.

Любовь Альбицкая родилась 13 января 1941 года тогда еще в Куйбышеве. В 1963-м закончила Куйбышевский инженерно-строительный институт, в 1965-м - театральную студию при Куйбышевском драматическом театре. Год проработала в Ульяновском театре драмы, дебютировав ролью королевы в постановке по пьесе Хелтаи "Немой рыцарь".

На экранах - с 1972-го: девушка-гид Лючия - главная женская роль в драме Райзмана "Визит вежливости". Далее - Ида в музыкальном байопике "Красная скрипка" и Мэрион в сериале 78-го "Встреча на далеком меридиане".

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