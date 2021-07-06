В Прикамье мужчина из ревности сжег дом сожительницы

В Пермском крае местного 35-летнего жителя обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2, статьи № 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, пьяный мужчина на почве ревности поджег белье в доме, где проживал вместе с сожительницей и двумя ее несовершеннолетними детьми. После того, как загорелся дом, он скрылся с места происшествия. К счастью, хозяйки недвижимости и ее детей в момент поджога в помещении не оказалось. Ущерб от пожара составил более одного миллиона рублей.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.