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06.07.2021 12:38
Рубрика: Власть

В Ульяновской области взялись за повышение зарплат

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
Проблема повышения заработной платы в Ульяновской области должна быть решена системно силами регионального правительства совместно с работодателями. Такое поручение дал своим подчиненным врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских.
Фото: Алексей Юхтанов Фото: Алексей Юхтанов
Фото: Алексей Юхтанов

Вопрос ситуации на рынке труда в Ульяновской области по итогам первого полугодия 2021 года был рассмотрен на заседании штаба по комплексному развитию региона 5 июля.

Фото: Администрация Тушнинского сельского поселения, Ульяновская обл.
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- Работодатели сигнализируют, что специалистов не хватает. Вместе с тем Ульяновская область является лидером в Приволжском федеральном округе по уровню минимальной заработной платы. Считаю, что это наша недоработка в части взаимодействия с работодателями. Поручаю профильным блокам областного правительства, курирующим направления промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства, организовать встречи с руководителями крупных предприятий и совместно с ними проработать вопросы по повышению заработной платы сотрудникам, - подчеркнул Алексей Русских.

Он добавил, что работа должна быть системной, встречи должны проводиться не реже одного раза в квартал.

По данным агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области, в начале года в регионе на двух безработных приходилась одна вакансия, сейчас на одного безработного - три. Между тем, уровень предлагаемой оплаты труда остается низким.

- В 15 процентах случаев она составляет меньше 15 тысяч рублей, в 32 процентах от общего количества - порядка 34 тысяч рублей. Сейчас в приоритете работа по повышению качества вакансий, - сказала руководитель ведомства Светлана Дронова.

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
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В рамках рассмотрения вопроса Алексей Русских анонсировал в ближайшее время визит в регион министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова. На встрече с руководителем федерального ведомства будут в том числе рассмотрены вопросы стимулирования работодателей к увеличению заработной платы сотрудников.

Справка "РГ"

С начала 2021 года в Ульяновской области создано 14350 рабочих мест, из них в рамках реализации инвестиционных проектов - 1319. При содействии Кадрового центра Ульяновской области нашли работу 8172 человека. В этом году служба занятости региона увеличила банк вакансий более чем на 7 тысяч единиц и на конец июня предлагает соискателям более 20 тысяч рабочих мест.

Для безработных граждан открыты ярмарки вакансий, в том числе в онлайн-формате, кадровые отборы и индивидуальные консультации.

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