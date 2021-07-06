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06.07.2021 09:57
Рубрика: Общество

Губернатор Омской области рассказал, чем вакцинировался от коронавируса

Текст: Наталья Граф (Омск)

Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о том, какую вакцину он выбрал, чтобы защититься от COVID-19.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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- Вакцинировался "Спутником V" в Городской поликлинике №4. Это самая первая вакцина, которая была разработана в нашей стране, - сообщил глава региона своим подписчикам в Instagram.

Александр Бурков переболел коронавирусом осенью прошлого года, но все равно решил привиться.

- Мы видим, что заболеваемость растет. И, к сожалению, количество заболевших больше, чем было в пиковые моменты прошлого года. Поэтому нужно вакцинироваться, - обратился к омичам Бурков. - Если в прошлом году люди страдали от пандемии, то сегодня страдают от своей беспечности. Вакцина есть. Уже более 308 тысяч омичей приняли участие в прививочной кампании.

Глава региона рекомендовал омичам присоединиться к тем, кто вакцинировался, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск Вакцинация от коронавируса

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