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06.07.2021 18:42
Рубрика: Власть

Путин провел отдельную встречу с главой Кузбасса

Текст: Кира Латухина

Президент во время рабочей поездки в Кемеровскую область побеседовал с губернатором Сергеем Цивилевым.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Путин поддержал идею принимать девочек в кадетское училище в Кемерово

Владимир Путин посетил Кузбасс по случаю 300-летия региона и выступил на торжественном мероприятии, а также осмотрел кадетское училище и строящийся культурно-образовательный комплекс.

"Сегодня праздник", - отметил на встрече с Цивилевым Путин. "Но чтобы праздновать от души, нужно как следует работать, с результатами", - добавил он. В ходе поездки президент уже успел обсудить с главой региона ряд вопросов, и сейчас попросил доложить об оценке ситуации и наиболее важных темах.

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