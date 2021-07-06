Путин провел отдельную встречу с главой Кузбасса

Президент во время рабочей поездки в Кемеровскую область побеседовал с губернатором Сергеем Цивилевым.

Владимир Путин посетил Кузбасс по случаю 300-летия региона и выступил на торжественном мероприятии, а также осмотрел кадетское училище и строящийся культурно-образовательный комплекс.

"Сегодня праздник", - отметил на встрече с Цивилевым Путин. "Но чтобы праздновать от души, нужно как следует работать, с результатами", - добавил он. В ходе поездки президент уже успел обсудить с главой региона ряд вопросов, и сейчас попросил доложить об оценке ситуации и наиболее важных темах.