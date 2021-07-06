СК завел дело о гибели операторов свинокомплекса в Красноярском крае

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть людей. Об этом сообщили сегодня в главке СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Информация о происшествии появилась накануне, сразу после ЧП в канализационном колодце сельскохозяйственного предприятия Назаровского района. Сыщики выяснили, что в селе Степное два оператора по уходу за животными ЗАО "Назаровское" устраняли засор труб канализационного колодца и отравились парами неустановленной газовоздушной смеси - такова предварительная версия. Мужчины в возрасте 20 и 27 лет скончались.

Следователи осмотрели место происшествия, провели допрос представителей руководства и коллег погибших. Назначены экспертизы для уточнения причин смерти рабочих.