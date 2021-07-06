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В Новосибирске пассажирка такси оскорбила слабослышащего водителя 11:52
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06.07.2021 11:52
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске пассажирка такси оскорбила слабослышащего водителя

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Новосибирская полиция устанавливает обстоятельства конфликта пассажирки такси и мужчины с инвалидностью, находившегося за рулем. Ролик, снятый видеорегистратором, ранее был размещен в соцсетях и вызвал широкий отклик у горожан.

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На видео мужчина, работающий в такси, жестами показывает, что просто пытается добиться от женщины оплаты за то, что довез ее до места. Однако она утверждает что платить не будет, и оскорбляет мужчину. В разгар спора пассажирка с заднего сиденья автомобиля начинает пинать шофера. Известно, что стоимость поездки с улицы 25 лет Октября до улицы Фрунзе составила 207 рублей, однако добиться оплаты слабослышащему водителю так и не удалось.

- В отдел полиции №5 по Дзержинскому району заявлений по данному факту не поступало. Однако сотрудниками полиции зарегистрировано сообщение по опубликованным в СМИ сведениям, - отметили в пресс-службе областного ГУ МВД. - Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Между тем опубликованный ролик, содержащий нецензурную брань, собрал уже несколько сотен комментариев. Пользователи соцсетей в основном осуждают женщину, при этом оставляют оскорбления в ее адрес.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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