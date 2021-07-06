В Ставрополе открылся "Летний университет" для белорусских студентов

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации запущен масштабный образовательный проект Союзного государства "Летний университет". Его участниками стали 675 студентов из Белоруссии, которые пройдут двухнедельное обучение в России, в том числе и в одном из вузов Ставропольского края - Северо-Кавказском федеральном университете.

"Летний университет" - уникальный образовательный проект министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Для талантливых белорусских студентов распахнули двери 12 вузов из семи федеральных округов страны от Калининграда до Дальнего Востока. В СКФУ будут учиться 50 студентов из восьми высших учебных заведений Белоруссии.

- Преподаватели нашего университета подготовили образовательные блоки "Менеджмент инцидентов кибербезопасности" и "Цифровая трансформация - новые возможности экономики". Уверен, что знания и опыт, полученные здесь, помогут студентам стать конкурентоспособными специалистами, - прокомментировал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Большое внимание в ходе обучения будет уделено формированию у белорусских студентов компетенций будущего: системного мышления, интеллектуальной гибкости, IT-компетентности и др. Все участники проекта "Летний университет" также познакомятся с основами социального проектирования. При поддержке наставников и представителей индустриальных партнеров студенты разработают социально ориентированные проекты в профильных сферах.

Позаботились организаторы и о культурно-досуговой программе. Так, приехавших учиться в Северо-Кавказский федеральный университет ждут увлекательные экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод и прогулка по горам Домбая. В первый день на торжественном открытии "Летнего университета" гостей уже начали знакомить с местной культурой - они прошли мастер-класс по кавказскому танцу.

- Первый день был очень насыщенным, мы уже успели познакомиться со Ставрополем и полюбоваться его красотами, - поделилась участница проекта студентка Белорусского государственного экономического университета Светлана Казакевич. - Впереди нас ждут не менее интересные дни, во время которых хочется получить новые знания, незабываемый опыт и просто насладиться летом на Северном Кавказе.

Каждый участник "Летнего университета" получит два сертификата: о прохождении отраслевой образовательной программы, а также о прохождении программы по социальному проектированию.

Завершится "Летний университет - 2021" 18 июля.

Пресс-релиз предоставлен Северо-Кавказским федеральным университетом