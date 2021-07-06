Потребность в Ил-112В составляет 200 самолетов

Министерство обороны России и другие государственные заказчики получат до 200 новых военно-транспортных самолетов Ил-112В. Серийное производство машин хотят начать с 2023 года.

Об этом заявил вице-премьер федерального правительства Юрий Борисов при посещении Воронежского акционерного самолетостроительного общества, сообщает РИА Новости. Это предприятие и производит Ил-112В.

Заместитель председателя правительства добавил, что самолет в войсках ждут. Потребность составляет до 200 штук. Современными самолетами заменят парк устаревающих Ан-26.

В этом году планируют поставить Минобороны РФ два самолета. Государственными заказчиками Ил-112В могут стать также Росгвардия, ФСБ и МЧС России. Юрий Борисов не исключил, что данный самолет пойдет и на экспорт.

Ил-112В - легкий военно-транспортный самолет. Его будут использовать для транспортировки десантников, вооружения, военной техники. Максимальная масса - пять тонн. Крейсерская скорость самолета - 470 километров в час, дальность полета - 1,2 тысячи километров.