В Абхазии унесло в море туристку из Петербурга с тремя детьми

В Абхазии утонула туристка из Санкт-Петербурга. Вместе с ней течением унесло и трех детей, двух из них удалось спасти.

Как сообщили в МЧС Абхазии, трагедия произошла сегодня, 6 июля. Петербурженка с тремя детьми (2013, 2016 и 2018 годов рождения) проводила отпуск в одном из домов отдыха Гагрского района. Утром семья собралась на пляж, но персонал гостиницы отговорил многодетную мать: на море был сильный шторм, высота волн достигала двух метров. Тогда женщина с детьми решили искупаться в местной реке Бзыбь. Однако сильное течение подхватило всех четверых и стало уносить в море. Очевидцы позвонили в службу спасения, на место сразу выехали сотрудники МЧС и водолазы.

Людям, на глазах у которых все это произошло, удалось спасти одного ребенка, выхватив его из течения реки. Мать с двумя детьми унесло в море. Обоих детей позже смогли найти в волнах и доставить на берег, однако самый младший не выжил - скончался в больнице, несмотря на усилия медиков. Поиски матери продолжаются.