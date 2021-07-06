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06.07.2021 15:47
Рубрика: Происшествия

В Абхазии унесло в море туристку из Петербурга с тремя детьми

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Абхазии утонула туристка из Санкт-Петербурга. Вместе с ней течением унесло и трех детей, двух из них удалось спасти.

В Гагре за сутки утонул второй турист из РФ

Как сообщили в МЧС Абхазии, трагедия произошла сегодня, 6 июля. Петербурженка с тремя детьми (2013, 2016 и 2018 годов рождения) проводила отпуск в одном из домов отдыха Гагрского района. Утром семья собралась на пляж, но персонал гостиницы отговорил многодетную мать: на море был сильный шторм, высота волн достигала двух метров. Тогда женщина с детьми решили искупаться в местной реке Бзыбь. Однако сильное течение подхватило всех четверых и стало уносить в море. Очевидцы позвонили в службу спасения, на место сразу выехали сотрудники МЧС и водолазы.

Людям, на глазах у которых все это произошло, удалось спасти одного ребенка, выхватив его из течения реки. Мать с двумя детьми унесло в море. Обоих детей позже смогли найти в волнах и доставить на берег, однако самый младший не выжил - скончался в больнице, несмотря на усилия медиков. Поиски матери продолжаются.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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