На Кубани после сильных ливней остаются подтопленными 314 домов

В Краснодарском крае спасатели круглосуточно оказывают помощь жителям, оказавшимся в зоне подтоплений после продолжительных сильных дождей. На территории городов Сочи, Геленджик, Горячий Ключ, а также в Туапсинском, Славянском и Северском районах объявлен режим ЧС. Здесь сформированы оперативные штабы - сотрудники МЧС оказывают адресную помощь населению, откачивают воду со дворов, отслеживают уровень воды в реках.

"Сейчас остаются подтопленными 377 придворовых территорий и 314 домовладений в четырех населенных пунктах - в них проживает 1093 человека, в том числе 192 ребенка, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Произошел размыв участка федеральной автомобильной дороги А-147 на участке Туапсе - Джубга. Движение организовано только для спецтранспорта".

Всего к ликвидации последствий привлечены почти 1200 человек и 440 единиц техники. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел утром очередное заседание оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций и распорядился обеспечить подвоз воды и продуктов в пострадавшие населенные пункты.

- До восьмого июля в крае действует штормовое предупреждение. И мы должны сделать все, чтобы люди чувствовали себя защищенными, - сказал Вениамин Кондратьев. - Все последствия предстоит ликвидировать в кратчайшие сроки. Там, где невозможно подключить электричество и газ в течение двух суток, необходимо обеспечить людям подвоз воды и питания.

Тем временем

За минувшие сутки в шести муниципалитетах подтоплены дома и придомовые территории - в Сочи, Геленджике, Горячем Ключе, Славянском, Северском и Туапсинском районах. В пунктах временного размещения сейчас находятся 62 человека.