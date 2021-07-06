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06.07.2021 14:27
Рубрика: Общество

В Сальске определили площадь захоронений жертв фашизма

Текст: Роман Мерзляков

Площадь захоронения мирных жителей, расстрелянных оккупантами в годы Великой Отечественной войны в Сальске, может составить более трех гектаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя поискового объединения Ростовской области Владимира Щербанова.

Фото: ПО Миус-Фронт
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Нацисты ежедневно привозили жителей на территорию кирпичного завода № 1, расстреливали их и сбрасывали в котлованы и силосные ямы. На самом предприятии немцы устроили концентрационный лагерь, где держали около 700 советских военнопленных.

Исследование местности начали в апреле. Рассекреченные силовиками данные позволили сузить территорию поиска. По предварительным оценкам, здесь находилось до 30 расстрельных ям. Например, тут были расстреляны два цыганских табора. Согласно документам, зимой 1943 года на территорию завода пригнали около сотни цыган, в основном женщин и детей. Большинство погибли от пуль, некоторых закололи ножами. Глубина залегания уже обнаруженных останков - около 3,5 метров, общая глубина расстрельных ям может составить до пяти метров, считает Щербанов.

В 2021 году раскопки в Сальске закончить вряд ли удастся. Их проводят в рамках федеральной акции "Без срока давности", которая началась в регионе в конце 2019 года. В минувшем году архивисты изучили более 300 тысяч документов, что позволило определить как минимум 45 массовых захоронений в 33 муниципальных образованиях. По примерным подсчетам, во время оккупации там погибли более 182 тысяч человек.

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