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06.07.2021 16:07
Рубрика: Общество

Пилорама с виноградом

Сельский житель превратил свою усадьбу в творческую мастерскую
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 149(8500)
Изобретатель-самоучка Валерий Брусков из села Половинного Целинного района собирает из металлолома и подручных материалов станки, которые облегчают труд, экономят деньги и превращают садовый мусор в удобрения.
Пилорама - плод инженерной мысли Валерия Брускова. Фото: Валентина Пичурина/РГ Пилорама - плод инженерной мысли Валерия Брускова. Фото: Валентина Пичурина/РГ
Пилорама - плод инженерной мысли Валерия Брускова. Фото: Валентина Пичурина/РГ

По отцовскому рецепту

Двор Брусковых условно делится на две части. Там, где грядки, цветы и фруктовые деревья, хозяйничает Татьяна, а железки, машины и провода - территория ее супруга Валерия.

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- Не двор, а машинно-тракторная станция, - добродушно ворчит Татьяна.

- Михайловна потихоньку пытается отхватить у меня кусок земли под свои цветочки, - называя жену по отчеству, жалуется Валерий. - Думает, не вижу.

Правда, среди зеленых насаждений у главы семейства тоже есть свой участок - виноградник. Он возится с ним, как с ребенком: укрывает, обрезает, подкармливает. Для внуков старается. Любят озорники сочную ягоду. Правда, мусора много остается после обрезки лозы. Думал дед, что с ним делать, и придумал. Сварганил из металлолома агрегат с моторчиком, отдаленно напоминающий кухонный комбайн, заложил внутрь сухие стебельки и веточки, тщательно все это перемолол - получилась мелкая крошка. Татьяна этой крошкой посыпает дорожки и ямки вокруг деревьев и ягодников.

На днях Валерий запустил в работу ленточную пилораму. На первый взгляд, нехитрый механизм, но его ж надо было из чего-то соорудить.

- Металл был, раму сварил, - рассказывает местный Кулибин. - Колеса - с легкового автомобиля. Двигатель и ленту купил, линейку для замера досок выписал из Перми. Дальше - дело техники.

Завел Валерий помощника - железного дровокола. Успевай только подкладывать на станину полешки, остальное он сделает сам

- А зачем вам пилорама? Будете открывать новое производство?

- Да нет. Это для себя. Старший сын Сергей построил себе дом напротив нашего. Хочет обустроить еще навесы, пристройки. Доски нужны. Зачем кому-то заказывать, везти издалека, когда можно самим купить древесину и напилить.

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Кстати, Сергей возвел дом из пеноблоков, изготовленных по отцовскому рецепту. Брусков-старший придумал еще и бетономешалку. В итоге получился симпатичный двухэтажный теплый коттедж - единственный пока такой в селе.

Интересно, что ни технического, ни строительного образования у Валерия нет. За плечами только средняя школа. Зато учителя были, видно, хорошие. В школе уроки труда многим не нравились, а Брусков в столярную мастерскую ходил с удовольствием. В старших классах окончил курсы электрика в учебно-производственном комбинате. Но практики не хватало, поэтому стал по пятам ходить за колхозным электриком, пытаясь выудить у него все секреты профессии. После школы работал в колхозе сначала на комбайне, потом на тракторе. И тут от него не было покоя - донимал вопросами механизаторов: как устроен этот агрегат? А как работает тот? Впрочем, мужикам нравился смышленый парнишка, и они охотно делились опытом.

Находчивость и смекалка

В армию Валерий пошел уже технически подкованным. Но в части вдруг решили сделать из него повара и отправили на кухню. Солдат не растерялся. Кулинарных корочек у него, конечно, не было, но щи и кашу он готовил отменно. Даже тесто мог замесить и пирожков напечь. Это уже от мамы. Семья у Брусковых была большая - девять детей. Отец рано ушел из жизни. Мама Александра Леонтьевна одна поднимала ребят, с детства приучила их к труду. Валера был самым младшим из пяти братьев. Учился у старших. Кажется, нет ничего, что бы он не умел делать.

- Я мог стать начальником столовой, - улыбается бывший повар. - Командир предлагал продолжить службу. Но меня тянуло в деревню. Не могу я в городе: суета, духота. А у нас тихо, спокойно, размеренно.

Фото: Ирина Никитина/РГ
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После армии - снова на трактор. Потом - перестройка и развал колхоза. Жена, одноклассница Таня, работала тогда продавцом в магазине. Попала под сокращение. Ни денег, ни работы. Вот и задумались Брусковы, как жить дальше. Татьяна решила идти по торговой части. Начинала, как многие в то время, с мелочей. Ходила с большой сумкой по организациям, предлагала носки да варежки. Как их только не называли в то время: торгаши, спекулянты, коммерсанты - самое безобидное. Стыдно, говорит Таня, а делать нечего, семью кормить надо. Валера стал ей помогать. Так потихоньку, шаг за шагом встали на ноги. Покупали и восстанавливали из руин брошенные здания, оборудовали в них магазины. И доросли до создания собственной организации. Татьяна теперь - индивидуальный предприниматель, у нее в районе девять торговых точек. Валерий работает в ИП техническим директором. Если свет погас, холодильник забарахлил или печка плохо греет - это к нему. Вот где пригодились его изобретательность, хозяйственная жилка, находчивость и смекалка.

Вот пример. Товары в магазины привозят в картонных коробках. Они копятся, занимают много места, а девать их некуда. Горят плохо, выбрасывать на свалку - не по-хозяйски. Заглянул директор в Интернет. Полистал умные журналы, посмотрел, как люди делают, и соорудил макулатурный пресс. На вид простая конструкция - металлический шкаф, в который кладут коробки и под давлением плотно их сжимают. В итоге получаются тюки весом около 300 килограммов каждый. Когда тюков набирается много, их загружают в грузовик и отправляют на переработку в Челябинск, где этот бизнес хорошо развит, хотя ехать дальше, чем в Курган. То же самое пресс делает с полиэтиленовой пленкой. Много на этом не заработать, зато безотходное производство.

Железный помощник

Еще один плод инженерной мысли Брускова - электрический дровокол. В Целинный район газ еще не дошел, дома отапливают дровами. Валерий всегда колол сам, а когда появились магазины, дров потребовалось в десять раз больше - на зиму 150 кубов. Тяжеловато стало махать колуном. И завел он себе помощника - железного дровокола. Успевай только подкладывать на станину полешки, остальное он сделает сам.

Фото: iStock
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- Без инструментов и станков в деревне никуда, - рассуждает мастер. - Надо, например, острогать или окромить доску. Раньше это делали в колхозе, а сейчас негде. Не поедешь же с доской в райцентр за 20 километров. Пришлось обзавестись собственным строгальным станком. Или возьмем пилораму. Для нее требовалось много деталей, те же болты выточить, ролики, валики, отверстия в металле. У меня есть для этого токарный, фрезерный станки, два сверлильных, наждаки.

В его машинно-тракторной мастерской более десяти различных станков. Есть даже листогибочный, металлорежущий, если надо согнуть или отрезать железный лист. Причем станки в основном восстановлены из старых и брошенных, умелец их усовершенствовал. Конечно, сейчас все можно купить, если есть деньги. А Валерию интересно своими руками изладить.

Татьяна относится к увлечению мужа с пониманием.

- Когда мы поженились, я ему даже журнал "Моделист-конструктор" выписывала, - смеется она. - Как он только в этом разбирается?!

Каким будет следующий созданный Валерием агрегат, он пока не знает. Все зависит от поставленной задачи.

От отца к сыну

Из интервью Сергея Брускова газете "Голос целинника" - информационному партнеру "РГ":

Не возникает желания все бросить и рвануть в город, как делают многие, когда дети начинают подрастать?

Сергей Брусков: Нет, я счастлив здесь. У наших детей есть много преимуществ перед их городскими сверстниками: живое общение со старшим поколением, вовлечение в трудовой процесс, природа, натуральная еда, родители всегда рядом… Детей у нас четверо - Вячеслав (9 лет), Таисия (6 лет), Михаил (4 года) и Константин (2 года). Со Славой мастерим вместе, даю ему решать технические задачки в соответствии с его уровнем, как наш отец когда-то делал с нами.

А что касается развлечений, мы их ребятишкам тоже устраиваем. Часто ездим в Миасс на горнолыжный курорт "Солнечная долина". Слава уже встал на сноуборд, на очереди - Тася. Берем тренера для безопасности. Ездим отдыхать: когда на север - в Ханты-Мансийск, когда на юг - в Сочи, Турцию. Если я раньше больше думал о формировании пассивного дохода и других финансовых механизмах, то сейчас жизнь внесла коррективы - приходится больше инвестировать в образование и развитие детей.

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