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06.07.2021,  
09:52
Текст:  Антон Валагин

Россия испытает парашют для собак

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Парашютная система для десантирования собак пройдет испытания до конца 2021 года, рассчитывают в холдинге "Технодинамика".

Фото: Rob Schleiffert/Wikimedia.org
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- Подобная система в России создается впервые. Разработана конструкторская документация, проведены предварительные испытания. Государственный летно-испытательный центр Минобороны сейчас сильно загружен, много новой техники. Но если нам удастся провести госиспытания в этом году, то в 2022 наша система может быть принята на вооружение и начнется ее серийное производство, - цитирует РИА Новости главного конструктора парашютных систем "Технодинамики" Алексея Козина.

Парашют для собак создан как дополнение новой системы для высотного десантирования - четырехлетняя работа над ней близится к завершению , - и призван расширить ее возможности. Подвесная система рассчитана на любое животное весом до 45 килограммов и крепится к парашютной системе кинолога. Если тот не имеет опыта прыжков, то его система, в свою очередь, крепится к тандемному парашюту инструктора.

- По итогам предварительных испытаний собака переносит прыжок нормально, после приземления ведет себя адекватно, готова к выполнению поставленных перед нею задач, - добавил Козин.

В "Технодинамике" рассчитывают, что помимо Минобороны интерес к новой парашютной системе проявят и другие ведомства, использующие поисковых собак.

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Фото: из архива В.Д. Стрельца.
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