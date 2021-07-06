Россия испытает парашют для собак

Парашютная система для десантирования собак пройдет испытания до конца 2021 года, рассчитывают в холдинге "Технодинамика".

- Подобная система в России создается впервые. Разработана конструкторская документация, проведены предварительные испытания. Государственный летно-испытательный центр Минобороны сейчас сильно загружен, много новой техники. Но если нам удастся провести госиспытания в этом году, то в 2022 наша система может быть принята на вооружение и начнется ее серийное производство, - цитирует РИА Новости главного конструктора парашютных систем "Технодинамики" Алексея Козина.

Парашют для собак создан как дополнение новой системы для высотного десантирования - четырехлетняя работа над ней близится к завершению , - и призван расширить ее возможности. Подвесная система рассчитана на любое животное весом до 45 килограммов и крепится к парашютной системе кинолога. Если тот не имеет опыта прыжков, то его система, в свою очередь, крепится к тандемному парашюту инструктора.

- По итогам предварительных испытаний собака переносит прыжок нормально, после приземления ведет себя адекватно, готова к выполнению поставленных перед нею задач, - добавил Козин.

В "Технодинамике" рассчитывают, что помимо Минобороны интерес к новой парашютной системе проявят и другие ведомства, использующие поисковых собак.