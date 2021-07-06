Треть россиян проводят в интернете более четырех часов в день

Большинство россиян (84%) пользуются интернетом, 72% делают это ежедневно. Треть россиян (34%) проводят в сети более четырех часов в день. Совсем не пользуются интернетом 16% наших соотечественников. Об этом говорится в опросе ВЦИОМ.

Самая популярная сеть у российских пользователей - "ВКонтакте", ее назвали 48% опрошенных, 39% пользуются Instagram, 34% респондентов - YouTube, 32% выбирают "Одноклассники", 17% - TikTok.

Согласно опросу, 42% опрошенных считают, что за последние пять лет в отечественном сегменте интернета стало больше оскорбительных постов и комментариев. 27% граждан полагают, что их число не изменилось, а девять процентов даже заметили снижение числа оскорблений.

Российские интернет-пользователи считают, что чаще всего оскорбления и другие примеры агрессивного поведения можно встретить в таких социальных сетях, как "ВКонтакте" (2%), Instagram (18%), TikTok (13%), YouTube (10%) и "Одноклассники" (8%). Восемь процентов россиян ответили, что не встречали подобного поведения в соцсетях, а пять процентов считают, что агрессивное поведение одинаково распространено во всех соцсетях.

По данным исследования, десять процентов опрошенных получали в свой адрес грубые комментарии (49% встречали подобное по отношению к другим людям), семь процентов россиян страдали от злых насмешек в свой адрес (39% знают о таких случаях), в сторону шести процентов опрошенных были направлены оскорбления из-за пола, возраста или взглядов (34% встречали подобное в адрес других людей). В отношении пяти процентов россиян распространялись оскорбительные слухи (31% были свидетелями подобных ситуаций), три процента граждан получали угрозы насилия в свой адрес (21% видели подобное по отношению к другим людям), а у двух процентов была опубликована приватная информация, интимные фотографии или видео (21% знают такие случаи).

Кроме того, половина опрошенных интернет-пользователей (49%) полагают, что лучшим способом решения проблемы в случае оскорблений в интернете является блокировка обидчика и удаление его из контактов. 23% считают, что нужно сообщить о случившемся в поддержку, 22% ответили, что ситуацию нужно проигнорировать, 19% советуют обратиться в правоохранительные органы, а семь процентов - перестать на время пользоваться социальными сетями, говорится в исследовании.