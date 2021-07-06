Умер Дживан Гаспарян

На 93-м году жизни скончался выдающийся советский, армянский музыкант, композитор, непревзойденный мастер игры на дудуке Дживан Арамаисович Гаспарян.

О смерти неоспоримо великого артиста сообщил только что на своей странице в Facebook его внук, тезка и последователь - Дживан Гаспарян-младший.

Дживан Гаспарян родился в 1928 году в маленькой деревне Солак и начал самостоятельно играть на дудуке - флейте из абрикосового дерева - в шесть лет. Притом что в семье Гаспарянов до него никогда не было музыкантов.

Уже в сороковые Дживан стал участником народного ансамбля, выступал перед Сталиным.

Работал с Лайонелом Ричи, Стингом, Питером Гэбриелом, Хансом Циммером, Брайаном Мэйем, Борисом Гребенщиковым, множеством поп- и рок-музыкантов.

Музыка Гаспаряна звучит в "Гладиаторе", "Ронине", "Сириане", "Кровавом алмазе".

Гаспарян - лауреат премии "Золотой глобус" и массы других наград.