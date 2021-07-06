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Ушел из жизни один из первооткрывателей гравитационных волн

06.07.2021 / 11:54
Фото: Bogdanov-62/ wikipedia.org
Фото: Bogdanov-62/ wikipedia.org
Когда в 2017 году Нобелевскую премию по физике получили американцы за открытие гравитационных волн, президент РАН Александр Сергеев заметил: среди лауреатов должен был быть российский физик Владислав Пустовойт.

Обнаружение гравитационных волн сравнивают с открытием частицы Бога, бозоном Хиггса, называют Священным Граалем космологии. Они предсказаны более 100 лет назад великим Эйнштейном. И тогда же за ними началась настоящая охота. Но расставленные экспериментаторами сети многие годы оставались пустыми. Решающей стала идея советских физиков Михаила Герценштейна и Владислава Пустовойта, выдвинутая еще в 60-е годы прошлого века. Они предложили создать антенну для ловли гравитационных волн, используя лазерный интерферометр Майкельсона. Что и было потом реализовано в США.

Нобелевское жюри прошло мимо заслуг Пустовойта, но когда в 2019 году он был удостоен Государственной премией РФ, нобелевец Кип Торн прислал письмо с поздравлением. Он, в частности, написал: "Ваша работа 1962 года была прародителем этого направления, к которому Вайсс пришел спустя много лет". Кстати, Райнер Вайсс - это еще один Нобелевский лауреат.

Академик Пустовойт подробно рассказал "РГ" о сути исследований в области гравитационных волн.

Он ушел из жизни в возрасте 84 лет.

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Фото: ТПУ
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