В Индии врачи вместо вакцины от COVID-19 вкалывали солевой раствор

В Индии арестована группа из 14 врачей и медперсонала, которых подозревают в крупной и небезопасной афере. Как сообщает CNN, эти люди с середины мая до начала июня организовали фальшивую вакцинацию против коронавируса.

По словам представителя местной полиции, злоумышленники за указанное время провели в окрестностях Мумбая около 12 акций по ложным прививкам. Только вкалывали аферисты своим клиентам совсем не антиковидную вакцину, а солевой раствор. Все необходимое для постановки подобного спектакля мошенники изготавливали в одной из местных больниц.

В целом на их удочку попались почти 2500 человек, которым были выданы соответствующие сертификаты (конечно, липовые) о прививках.

Отмечается, что вся процедура не была бесплатной. С клиентов брали исключительно наличные. Полицейские предполагают, что таким обманным способом преступники "заработали" 28 тысяч американских долларов.

Правоохранители, кстати, вмешались только тогда, когда обведенные вокруг пальца граждане засомневались в подлинности сертификатов и пожаловались на то, что после укола никакой реакции не ощутили. Словом, проявили бдительность хотя и задним числом. Ведется следствие.