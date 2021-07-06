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06.07.2021 22:24
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах свыше 5 тысяч человек прошли ревакцинацию

Текст: Юрий Гаврилов

По данным Минобороны РФ, в Вооруженных силах ревакцинацию уже прошли более 5 тысяч человек. Эти сведения во вторник вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства.

Фото: РИА Новости
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Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 50 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 34 504 человека. Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и второго отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля более 119 тысяч человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 321 военный. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. Часть таких пациентов лежат в ведомственных госпиталях. Восемь заболевших лечат гражданские медики. Еще 530 человек изолированы на дому. Сообщается, что пятеро инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У восьми пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 86 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 217 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более 1,1 тысячи человек, 396 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более чем 25,5 тысячи пациентов, из которых свыше 8 тысяч гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса

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