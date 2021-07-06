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Виктор Сухоруков ушел из Театра Моссовета

Новости
    06.07.2021, 17:22
Текст:   Олег Усков

Народный артист России Виктор Сухоруков уволился из Театра имени Моссовета, в котором служил десять лет. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на художественного руководителя театра Евгения Марчелли.

Фото: instagram.com/ yuliasnigir
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При этом худрук уточнил, что Сухоруков забрал документы, не будет дорабатывать до конца сезона и уже "ушел из театра". Как отметил Марчелли, о причинах такого решения артиста он "даже не знает". "У меня был разговор с Виктором Ивановичем накануне. Он сказал, что это его серьезное, взвешенное решение", - цитирует Марчелли Сухорукова.

Тут же, впрочем, поясняя, что Виктор "устал, хочет немного отстранится от театра", и "никакой обиды, никаких претензий не высказал".

Судьба спектаклей, в которых Виктор Иванович был задействован, пока до конца не определена. "Какие-то уйдут из репертуара, так как уже прожили довольно долгий срок. А в некоторых планируем новые вводы", - заверил Марчелли.

Фото: Михаил Озерский/ РИА Новости
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Выдающемуся советскому, российскому актеру Виктору Ивановичу Сухорукову 69 лет. Практически каждый культурный человек безмерно любит и уважает данного артиста, помимо прочего, за фильмы "Бакенбарды", "Комедия строгого режима", "Замок", "Про уродов и людей", за эксцентричный ромком с элементами мракобесия "Любовь зла", дилогию "Брат". А также озвучку мультфильмов. В частности, именно голосом Сухорукова в "Приключениях в Изумрудном городе" вещает Тыквоголовый. 

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