Умер вокалист Uriah Heep Джон Лоутон

Британский рок-музыкант Джон Лоутон, экс-вокалист одной из важнейших хард-рок-групп в истории Uriah Heep, скончался на 75-м году жизни.

Некролог опубликован на официальном сайте культового коллектива. Отмечено, что певец умер 29 июня. И, вопреки распространенным в СМИ слухам, Лоутон ничем не болел. Что делает уход исполнителя "не совсем понятным". Сообщено, что Джон скончался мирно, рядом была его супруга.

Похороны пройдут частным порядком, для узкого круга членов семьи и близких.

Лоутон родился 11 июля 1946 года в Галифаксе. К Uriah Heep музыкант присоединился в 1976 году - на смену уволенному за алкоголизм Байрону, записал с группой три альбома (Fallen Angel, блестящие Innocent Victim и Firefly) и концертник Live '79, после чего покинул UH - из-за конфликта с Кеном Хенсли.

Стоит напомнить, что осенью прошлого года умерли сразу два участника коллектива: в сентябре на 74-м году жизни умер их бывший барабанщик Ли Керслейк, а в ноябре - тот самый лидер группы Хенсли - на 76-м году жизни.

Далее Лоутон записало сольную пластинку Heartbeat, воспринятую без энтузиазма, сменил ряд групп, записывал рекламные джинглы, работал с Роджером Гловером, Дэвидом Ковердейлом, Гленном Хьюзом, Иэном Гилланон, Полом Джонсом, Тони Эштоном - всеми мастодонтами, в общем.

В 1994-м Лоутон собрал свою группу GunHill (далее - John Lawton Band). А годом позже ненадолго вернулся в Uriah Heep, заменив прихворнувшего Берни Шоу (так как помирился с Хенсли).