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07.07.2021 18:10
Рубрика: Культура

Академия художеств РФ и Военно-историческое общество подписали соглашение

Текст: Владимир Емельяненко

Российская академия художеств (РАХ) и Российское военно-историческое общество (РВИО) подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение подписано помощником президента России, председателем РВИО Владимиром Мединским и президентом РАХ Зурабом Церетели.

Фото: Новости Ленинградской области/ vk.com
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Как заметил после подписания Владимир Мединский, соглашение позволит объединить усилия по реализации творческих проектов в сфере искусства и архитектуры. Документ о соглашении предполагает, что при РАХ будет создан Экспертный консультативный художественный совет, куда РВИО будет направлять творческие проекты для получения экспертной оценки.

Также планируется проведение совместных консультаций, выставок, семинаров, конференций, открытых лекций и других мероприятий.

РВИО неоднократно обращалось к Российской академии художеств за экспертной оценкой при реализации проектов в сфере монументального искусства, связанных с увековечением подвигов защитников Отечества и прославлением культурных традиций нашей страны.

После подписания соглашения прошло обсуждение конкурсного проекта монумента, посвященного 100-летию Кронштадтского восстания.

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