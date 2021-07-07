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07.07.2021,  
13:21
Текст:  Антон Валагин

Армия Украины при помощи США отработала бои с населением

Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В ходе сухопутной фазы учений Sea Breeze 2021 многонациональная тактическая группа отработала действия в условиях, когда маршруты передвижения войск блокированы местным населением.

Фото: Минобороны РФ
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- Этот эпизод учений спланирован таким образом, чтобы максимально приблизить его условия к боевым. Например - на востоке Украины образца 2014 года, пишет Defence Express со ссылкой на минобороны страны.

В тренировке приняли участие бойцы батальона морской пехоты ВМС Украины, Госпогранслужбы, Корпуса морской пехоты США, армий Грузии и Молдовы. Украинские морские пехотинцы передвигались на броневиках "Казак", американский конвертоплан Osprey высадил десант в тыл "неприятеля".

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Фото: Константин Морозов/Пресс-служба ЗВО
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