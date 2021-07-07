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07.07.2021 22:00
Рубрика: Власть

Более 34,5 тысячи военнослужащих вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов
Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 65 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, составляет в армии и на флоте 34 569 человек.

Кроме того, более 119,1 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1 369 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. Основная масса пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. Десять лечатся у гражданских медиков. Еще 338 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. У семи инфицированных диагностирована средняя тяжесть заболевания. В тяжелом состоянии находятся пятеро военных.

Фото: Максим Блинов \ РИА Новости
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Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 86 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 225 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся почти 1,2 тысячи человек, 387 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали свыше 25,5 тысячи пациентов, более 8 тысяч из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

В бюллетене сказано, что к настоящему времени в Вооруженных силах ревакцинацию прошли 6 312 человек.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса

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