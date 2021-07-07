Число заболеваний COVID-19 в Англии может превысить 100 тысяч в день

Британский министр здравоохранения Саджид Джавид заявил, что Англия войдет в "неизведанную территорию", полностью отказавшись от правил изоляции, а число ежедневных случаев инфицирования коронавирусом в стране может легко превысить отметку 100 тысяч в течение лета.

Примечательно, но неделю назад Джавид, сменивший Мэтта Хэнкока на посту министра здравоохранения, заявил в программе "Сегодня" BBC Radio 4, что после разблокировки "не должно быть возврата к ограничениям". Однако, накануне он пояснил, что в будущем, возможно, придется повторно ввести в Альбионе некоторые "сдерживающие меры". По его словам, в стране остается вероятность появления новых вариантов коронавируса, потенциально с устойчивостью к уже имеющимся вакцинам, уточняет Guardian.

Отвечая на вопрос о прогнозах правительства о том, что к 19 июля уровень инфицирования, вероятно, достигнет отметки 50 тысяч в день, Джавид выразил мнение, что эта цифра может удвоиться или возрасти еще больше. Самый высокий ежедневный уровень заражения в Британии, зарегистрированный с марта 2020 года, составлял чуть более 81 тысячи случаев инфицирования в конце декабря.

На пресс-конференции на Даунинг-стрит в понедельник, пятого июля, Джонсон предостерег общественность от "счастливой демобилизации", но сказал, что пришло время отменить практически все правила, назвав это "переходом от всеобщего правительственного диктата к тому, чтобы полагаться на личное мнение людей". Джавид должен выступить перед депутатами парламента и объявить об ослаблении правил самоизоляции для британцев, получивших две прививки.

Со своей стороны профессор Нил Фергюсон из Имперского колледжа Лондона, советник правительства по вопросам коронавирусной инфекции, сказал, что влияние программы вакцинации против COVID-19 означает, что ожидаемая третья волна "будет сильно отличаться от второй волны", когда уровень ежедневной смертности превышал тысячу летальных исходов.

"Проблема в том, что все еще существует возможность получить очень большое количество случаев инфицирования, и поэтому, если мы будем получать очень большое количество случаев в день, 150 или 200 тысяч, это все равно может оказать некоторое давление на систему здравоохранения", - отметил ученый.

Один из основных спорных вопросов после отмены ограничений с 19 июня - оставить за жителями Британии право решать носить защитные маски или нет, хотя авиаперевозчики и железнодорожные компании настаивают на том, чтобы это было обязательным условием поездки. Отвечая на вопрос, как он будет использовать маску после снятия ограничительных мер, Джавид сказал, что "будет носить ее с собой и надевать в людных и закрытых помещениях". Однако, по его словам, он предпочел бы не делать этого, даже если бы это было рекомендовано и если бы закрытое пространство не было переполнено.