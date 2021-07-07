Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 322-ФЗ "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете" и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 15 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Часть 5 статьи 3 Федерального закона от 10 ноября 2009 года N 259-ФЗ "О Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 46, ст. 5418) изложить в следующей редакции:

"5. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет осуществляют от имени Российской Федерации полномочия учредителя юридических лиц, входящих в научно-образовательный комплекс Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, в научно-образовательный комплекс Санкт-Петербургского государственного университета, а также полномочия собственника федерального имущества таких юридических лиц в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Руководители юридических лиц, входящих в научно-образовательный комплекс Московского государственного университета имени М.В .Ломоносова, в научно-образовательный комплекс Санкт-Петербургского государственного университета, назначаются на должность и освобождаются от должности ректорами этих университетов.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 23, ст. 2878; 2014, N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2930, 2933; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2019, N 30, ст. 4134; N 49, ст. 6962; 2020, N 12, ст. 1645; N 31, ст. 5063; 2021, N 1, ст. 56; N 18, ст. 3071; N 22, ст. 3679) следующие изменения:

1) статью 12 дополнить частью 72 следующего содержания:

"72. При разработке основной общеобразовательной программы организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе предусмотреть применение при реализации соответствующей образовательной программы примерного учебного плана и (или) примерного календарного учебного графика, и (или) примерных рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), включенных в соответствующую примерную основную общеобразовательную программу. В этом случае такая учебно-методическая документация не разрабатывается.";

2) статью 121 дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. При разработке основной общеобразовательной программы организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе предусмотреть применение при реализации соответствующей образовательной программы примерной рабочей программы воспитания и (или) примерного календарного плана воспитательной работы, включенных в соответствующую примерную основную общеобразовательную программу. В этом случае такая учебно-методическая документация не разрабатывается.";

3) пункт 6 части 3 статьи 28 дополнить словами ", если иное не установлено настоящим Федеральным законом".

Президент Российской Федерации В. Путин