Доминикана проверяет возможность побега на свою территорию убийц Моиза

Доминиканская республика проверяет информацию о том, что преступники, убившие в ночь с 6 на 7 июля президента Гаити Жовенеля Моиза и серьезно ранившие его супругу, скрылись на территории Доминиканы, соседнего с Гаити государства. Об этом сообщает доминиканское издание Diario Libre.

Как сообщает газета, группа убийц может включать четырех граждан Колумбии и трех граждан Венесуэлы.

Также есть основания полагать, что в сговоре с убийцами был один из сотрудников службы безопасности президента.

В настоящий момент на Гаити введено военное положение на срок 15 дней, границы страны перекрыты.