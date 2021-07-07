Новости

Путин поручил быстрее газифицировать города из программы "Чистый воздух" 22:24
В Аргентине легкие побочные эффекты отмечены у 0,5% привитых "Спутником V" 22:20
Доминикана проверяет возможность побега на свою территорию убийц Моиза 22:13
В НАТО ответили на слова Зеленского о вступлении Украины в альянс 22:08
Путин призвал "притапливать" у строителей любовь к деньгам 22:07
Англия - Дания - онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020 22:00
Назван город Подмосковья, где разыграют еще одну квартиру для вакцинированных 21:48
Штамм "дельта" стал доминирующим в США 21:44
В Сирии скончался радикальный политический деятель Палестины Ахмед Джибриль 21:39
Чернышенко: Десятки тысяч школьников пройдут обучение в сфере ИИ 21:32
"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлен из-за жары 21:27
Минобрнауки рекомендует вузам организовать вакцинацию иностранных студентов 21:12
Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей 20:50
Эксперты объяснили причины роста цен на ряд товаров в России 20:48
Карасев завершил работу на Евро-2020 20:39
ФАС проведет проверки по удорожанию стройматериалов 20:30
Супруга президента Гаити жива, но находится в критическом состоянии 20:29
"Роскосмос" предупредил об опасном сближении космического мусора с МКС 20:24
МИД: РФ и США в ближайшие недели могут обсудить стратегические вооружения 20:24
Умер актер и режиссер Роберт Дауни-старший 20:17
Вертолет ВВС Доминиканы упал на границе с Гаити 19:54
Росстат: Недельная инфляция составила 0,46% 19:52
ЕС пригрозил Венгрии санкциями за дискриминацию ЛГБТ 19:50
Мишустин выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-26 на Камчатке 19:43
В Минздраве разъяснили правила повторной вакцинации 19:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
07.07.2021 22:13
Рубрика: В мире

Доминикана проверяет возможность побега на свою территорию убийц Моиза

Текст: Константин Волков

Доминиканская республика проверяет информацию о том, что преступники, убившие в ночь с 6 на 7 июля президента Гаити Жовенеля Моиза и серьезно ранившие его супругу, скрылись на территории Доминиканы, соседнего с Гаити государства. Об этом сообщает доминиканское издание Diario Libre.

Фото: TIMOTHY A. CLARY / AFP
СМИ: Убийцы президента Гаити представились американскими агентами

Как сообщает газета, группа убийц может включать четырех граждан Колумбии и трех граждан Венесуэлы.

Также есть основания полагать, что в сговоре с убийцами был один из сотрудников службы безопасности президента.

В настоящий момент на Гаити введено военное положение на срок 15 дней, границы страны перекрыты.

В мире Северная и Центральная Америка Доминиканская Республика

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Минздрав утвердил порядок углубленной диспансеризации
Евразийский банк ожидает замедления инфляции в России до 5% к концу года
Песков рассказал о мерах в случае новых нарушений госграницы России
СМИ: Убийцы президента Гаити представились американскими агентами
Бывший президент Хамид Карзай рассказал об итогах кампании США и НАТО в Афганистане
Видео: Какие новинки показали на выставке MILEX-2021 в Минске