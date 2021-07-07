ФАС проведет проверки по удорожанию стройматериалов

ФАС России поручила своим территориальным управлениям провести проверки крупных строительных организаций и производителей основных строительных материалов из-за существенного удорожания стройматериалов в первом полугодии.

Будут проведены проверки не только по строительным металлам, но и другим материалам: бетону, кирпичу, древесным материалам, ПВХ-продукции. Кроме того, ведомство сообщило о намерении проводить регулярный мониторинг.

При обнаружении нарушений антимонопольного законодательства ФАС примет соответствующие меры.

Согласно данным Росстата, в июне стройматериалы снова подорожали - на 6,75% по сравнению с маем. При этом с июня 2020 года цены выросли на 23,9%. Динамика в разы превышает общую инфляцию.