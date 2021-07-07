Граждан Беларуси с 10 июля пустят в РФ только с отрицательным ПЦР-тестом

С 10 июля 2021 года граждане Беларуси смогут въезжать в Россию только с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, причем тест должен быть зафиксирован в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19". Об этом сообщает 7 июля белорусское государственное информационное агентство БелТА со ссылкой на министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии.

"Гражданам государств - членов Евразийского экономического союза и Таджикистана с 10 июля, а гражданам Азербайджана, Молдовы, Узбекистана, Туркменистана - с 1 сентября при пересечении государственной границы Российской Федерации необходимо будет подтвердить наличие отрицательного результата лабораторного исследования материала, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию России, на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19", - заявило ведомство.