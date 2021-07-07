Инвесторы получат льготные кредиты на строительство отелей до 70 млрд рублей

Инвесторы получат льготные кредиты от 100 миллионов до 70 миллиардов рублей на строительство или реконструкцию гостиниц. Проект приказа подготовил Ростуризм, документ проходит общественное обсуждение.

Перезагрузка туротрасли будет запущена в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Турпоток в России к 2030 году должен вырасти с 65 до 140 млн поездок в год, а количество рабочих мест в отрасли увеличиться до 4,7 миллиона.

Программа льготных кредитов войдет в нацпроект в качестве одной из мер. Льготное кредитование на обновление гостиничной инфраструктуры в стране руководитель Ростуризма Зарина Догузова анонсировала в марте этого года. Предполагается, что строить и обновлять гостиницы, санатории инвесторы будут под кредитную ставку 3-5%. Сейчас кредиты предоставляются минимум под 8-9%. В июне на площадке Петербургского международного экономического форума Догузова уточнила, что кредиты будут рассчитаны на крупный бизнес - международных и федеральных операторов, которые должны прийти в необеспеченные номерным фондом регионы.

Планируется, что в разных регионах страны с помощью льготных кредитов построят не менее 20 тысяч гостиничных номеров в ближайшие три года. При отборе заявок предпочтение будет отдаваться проектам размером от 120 номеров и природным территориям, а не городам. Также в фокусе поддержки окажется строительство отелей на Черноморском побережье, кроме Сочи, в Крыму, на Алтае, Байкале, в Карелии. По оценкам Ростуризма, сейчас в стране качественный, современный номерной фонд составляет только чуть более 10%.

Для отбора проектов, которые получат льготные кредиты сначала уполномоченные банки подготовят списки потенциальных заемщиков и направят их в Ростуризм. Включать инвесторов в реестр банки могут в том случае, если проект связан со строительством или реконструкцией гостиницы или санатория, функционирующих круглогодично. Право на использование земельного участка должно быть оформлено на срок не менее срока предоставления кредита и соответствовать деятельности по строительству и функционированию объекта капитального строительства. Кроме того, инвестиционная стадия проекта с даты предоставления льготного кредита не должна превышать семи лет для строительства гостиниц и три года для реконструкции.

Кроме того, все претенденты на льготные кредиты должны соответствовать нескольким критериям. В отношении них банком должно быть принято положительное решение о кредитовании и банк должен быть готов заключить кредитный договор. Заемщики должны быть согласны на раскрытие информации о проекте и другой информации, связанной с заявкой на получение льготного кредита. Претендент на льготный кредит может быть включен в реестр только одного банка. Также и банк может предоставить не более одного комплекта документов.

Ростуризм должен будет рассмотреть поступивший реестр потенциальных заемщиков в течение 10 рабочих дней. Если будет принято положительное решение, ведомство направит предложение о включении потенциального заемщика в реестр заемщиков в правительственную комиссию по развитию туризма. При этом будет учитываться доля собственных средств инвестора в общей стоимости проекта и доля его уже вложенных средств. Окончательное решение о представлении льготных кредитов будет приниматься по итоговому количеству набранных баллов по каждому проекту.

Банк должен будет в течение 60 дней после получения положительного решения заключить с заемщиком кредитный договор. При этом в договоре нельзя менять цели использования кредита, увеличивать срок льготного кредита, его размер или размер льготной процентной ставки. Если заемщик нарушит прописанные условия, банк исключит его из реестра заемщиков.

Новые качественные отели нужны по всей стране, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Сейчас 70% качественного номерного фонда сосредоточены в Москве, Санкт-Петербурге и отчасти в Сочи. В остальных регионах России преобладают переоборудованные коммуналки, гостевые дома или отели, построенные еще в 70-х годах прошлого века. Уже идет подбор территорий, от 30 субъектов поступают предложения. Недавно вице-премьер Дмитрий Чернышенко осматривал место строительство нового туркластера в Анапе, напомнил эксперт. Есть также территории под строительство отелей на Байкале, на Камчатке, добавил Барзыкин.