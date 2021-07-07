Исследование: за 4 месяца появятся еще 22 мутации SARS-CoV-2

Ученые из Университета Темпл (США) предупредили о появлении еще нескольких десятков мутаций коронавируса в ближайшие месяцы.

Сделать такой прогноз им удалось после разработки математической модели, которая моделирует варианты изменений в спайковом белке SARS-CoV-2, том самом, который внедряется в организм человека и провоцирует инфицирование. Новые штаммы патогенного вируса смогут снижать защитную способность антител, говорится в публикации об этом исследовании на портале препринтов medRxiv.

Ранее ученым удалось предсказать в ретроспективе появление уже известных мутаций коронавируса, а также индийского штамма. Это дает основание утверждать, что математический метод моделирования может прогнозировать зарождение новых мутаций за пять месяцев до того, как они появятся.

Самыми заразными на сегодняшний момент считаются четыре штамма SARS-CoV-2: альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Также появился вариант дельта-плюс.