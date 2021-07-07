От Сестрорецка до Крыма

Подданные Российской империи могли отдыхать с большим или меньшим комфортом на берегах четырех морей - Балтийского, Каспийского, Азовского и Черного. На Балтике, на северном берегу Финского залива, недалеко от Петербурга располагался самый благоустроенный курорт Сестрорецк. Побережья Каспийского и Азовского морей не имели курортов, способных привлечь большое количество отдыхающих, в начале XX века счастливым исключением стал Ейск. Черноморское побережье, напротив, всегда пользовалось популярностью, и в первую очередь отдыхающих привлекал более благоустроенный Крым. Лучшими для детского отдыха, как и сегодня, считались песчаные пляжи Евпатории и Анапы с неглубоким пологим дном. Сходные условия морских купаний были и на пляже в Ейске.

Ключевую роль в пляжной инфраструктуре в конце XIX - начале XX вв. играли купальни - небольшие личные и общественные (на колесах и обширные стационарные). Купальни для личного пользования ставили дачники и местные жители, иногда учреждения. Для этого требовалось специальное разрешение. К примеру, в Геленджике дачевладельцу Седову такое разрешение выдал "лесничий новороссийского лесничества". Частные купальни обычно убирали после окончания летнего сезона, а на следующий год ставили опять.

Купальни на колесах

В 1730-х гг. в Англии появились и постепенно распространились по Европе купальни на колесах. Это были небольшие прямоугольные конструкции, достаточно высокие, "чтобы находящийся внутри человек мог свободно распрямиться, с покатой кровлей, двумя дверьми - спереди и сзади, к каждой из которых (то есть и со стороны суши, и со стороны моря) вело несколько ступеней, и с маленькими высоко расположенными окошками в продольных стенах"; в каждой купальне на колесах имелся прислужник. Такие купальни в начале XX в. имелись в Сестрорецке и в Сочи. Ввозились купальни на колесах в воду с помощью лошадей, либо спускались по рельсам, как, например, сочинские купальни при лечебнице В.Ф. Подгурского.

В купальнях платили 5 копеек за общее отделение и 10 - за номер...

Стационарные общественные купальни в основном были деревянными, но встречались и капитальные строения из железобетона, как, например, "новая" купальня в Гаграх. Они устанавливались на берегу у кромки воды или непосредственно в море на сваях. Каждая купальня имела два отделения - мужское и женское. Из номеров, где публика переодевалась, шел спуск в воду. На небольших курортах ограничивались двумя маленькими купальнями для женщин и мужчин поодаль друг от друга.

В Гаграх - первосортный курорт

На Черном море одними из лучших считались "образцовые купальни" Д.С. Серафимова в Новороссийске. Они были построены в 1897 г. в 4-6 метрах от берега и имели 80 номеров, разделенных на мужское и женское отделения, 14 общих номеров с теплыми морскими ваннами и лечебными грязями, отделения с душами высокого давления, маленькую котельную и корпус вспомогательных помещений с буфетом и рестораном.

В Гаграх по инициативе принца Ольденбургского в начале 1900-х гг. возводится первоклассный курорт, и в 1904 г. у р. Гагрипши на месте старой временной купальни была построена легкая и изящная железобетонная купальня с террасой на нижнем этаже и двумя большими верандами на верхнем. Внизу были раздевальни для купающихся в открытом море, на втором этаже - ванны, на третьем - свето- и цветолечение, лечебная гимнастика. По концам здания располагались комнаты с душами. Женская и мужская части купальни разделялись прихожей. На втором этаже мужская и женская половины имели по 7 кабин с английскими ванными и мраморными умывальниками с горячей и холодной водой.

Услуги купален

Общественные купальни были городские или принадлежали частным лицам, товариществам на паях. Городские власти зачастую сдавали купальни в аренду. Например, в Анапе перед началом курортного сезона городской староста объявлял торги "на отдачу в оброчное содержание трех городских купален". Срок эксплуатации купален устанавливался с мая по сентябрь.

Семейный отдых в Сестрорецке. Конец XIX века. Фото: wilipedia.org

Стационарные купальни предоставляли дополнительные услуги. Здесь находилась прислуга, за дополнительную плату каждый посетитель мог воспользоваться простыней, полотенцем. Бывало, что клиентам предлагали нестираные простыни за сумму в два раза дешевле свежих. В некоторых купальнях предлагались купальные костюмы, халаты, шляпы и даже кальсоны, а на каменистых пляжах с крупной галькой - специальные туфли. Для неумеющих плавать были специальные плавательные пояса, между площадками натягивали канаты.

Особенно часто при купальнях устраивали морские и грязевые ванны. В купальнях, претендующих на звание лучших, были разные виды ванн, а также души. Так, в новой купальне Гагр в 1905 г. имелись ванны из пресной холодной или горячей воды, из морской холодной или горячей воды, из сгущенной морской воды, сытяные (с медом), грязевые, минеральные, углекислые, воздушно-электрические, солнечные, цветовые ванны, душ обыкновенный и Шарко. Кроме того, с 8 утра до 12 дня в купальнях дежурили врач и сестра милосердия. В 1917 г. здесь появились ванны из соснового экстракта и ножные теплые.

Пляжные развлечения

При купальнях часто находился буфет, а иногда и ресторан. В буфете можно было утолить жажду прохладительными напитками или минеральной водой, выпить чаю, кофе, шоколада, молока, в ресторане купить обед из двух или трех блюд. При купальнях иногда устраивали читальни, работал парикмахер...

Цены на купание были везде примерно одинаковы: раздевальни стоили 2 коп., в купальнях обычно платили 5 коп. за общее отделение и 10 коп. за отдельный номер. Купить месячный или сезонный абонемент было выгоднее. Для детей, как правило, делалась скидка, у Серафимова купающиеся родители могли оставить детей не старше 8 лет в детской купальне бесплатно, в купальнях на колесах Подгурского плата для детей до 12 лет составляла половину цены взрослого билета.

Однако не везде дело обстояло так хорошо. Приват-доцент доктор медицины А.А. Кисель в 1914 г. отмечал, что на Черноморском побережье Кавказа "почти всюду приспособления для морских купаний (исключая Гагры) находятся в самом жалком состоянии". В иных местах купальни не имели отделений для женщин и мужчин и для каждого пола назначалось свое время, так было, например, в Сухуме.

Важную роль для публики играли развлечения на морском берегу. Одним из излюбленных способов проведения досуга было катание на лодках (на веслах, под парусом или на моторных). Плавали по бухте, вдоль берега или отправлялись на экскурсию. Можно было арендовать лодку не только для прогулки, но и для рыбной ловли. На балтийских пляжах так же, как и за границей, детей катали на осликах, ставили карусели.