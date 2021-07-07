Постановление правительства Калининградской области от 6 июля 2021 года № 405 "О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134"

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 года № 529 "Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор", предложениями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области от 02 июля 2021 года № 39-00-05/04-9194-2021 Правительство Калининградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134 "О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 17 марта 2020 года № 139, от 27 марта 2020 года № 154, от 27 марта 2020 года № 155, от 30 марта 2020 года № 157, от 03 апреля 2020 года № 180, от 07 апреля 2020 года № 185, от 10 апреля 2020 года № 193, от 15 апреля 2020 года № 208, от 17 апреля 2020 года № 214, от 24 апреля 2020 года № 228, от 28 апреля 2020 года № 238, от 08 мая 2020 года № 255, от 11 мая 2020 года № 256, от 12 мая 2020 года № 267, от 22 мая 2020 года № 314, от 30 мая 2020 года № 332, от 03 июня 2020 года № 359, от 06 июня 2020 года № 365, от 08 июня 2020 года № 366, от 11 июня 2020 года № 390, от 15 июня 2020 года № 401, от 19 июня 2020 года № 413, от 23 июня 2020 года № 426, от 27 июня 2020 года № 434, от 04 июля 2020 года № 449, от 10 июля 2020 года № 475, от 15 июля 2020 года № 493, от 18 июля 2020 года № 497, от 24 июля 2020 года № 522, от 06 августа 2020 года № 549, от 14 августа 2020 года № 571, от 21 августа 2020 года № 584, от 02 сентября 2020 года № 646, от 14 сентября 2020 года № 671, от 30 сентября 2020 года № 711, от 12 октября 2020 года № 736, от 27 октября 2020 года № 773, от 29 октября 2020 года № 787, от 02 ноября 2020 года № 790, от 11 ноября 2020 года №811, от 12 ноября 2020 года № 812, от 17 ноября 2020 года № 819, от 30 ноября 2020 года № 865, от 23 декабря 2020 года № 943, от 25 декабря 2020 года № 975, от 16 января 2021 года № 3, от 01 февраля 2021 года № 42, от 21 февраля 2021 года № 80, от 05 марта 2021 года № 92, от 15 марта 2021 года № 109, от 19 марта 2021 года № 120, от 05 апреля 2021 года № 168, от 19 апреля 2021 года № 201, от 30 апреля 2021 года № 223, от 01 июня 2021 года № 309, от 16 июня 2021 года № 351, от 23 июня 2021 года № 368 и от 30 июня 2021 года № 383) следующие изменения:

1) абзац тринадцатый пункта 4 изложить в следующей редакции:

"- деятельность ночных клубов (дискотек); деятельность в зданиях, строениях, сооружениях детских развлекательных центров и детских игровых комнат любой тематической направленности (спортивных, творческих, досуговых комнат, клубов, центров, студий, комплексов, площадок, "интерактивных музеев" и иных, осуществляющих виды деятельности из подкласса 93.2 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст (далее - ОКВЭД 2);";

2) подпункт 2 пункта 4.1 после слов "Калининградской области" дополнить словами "в установленном им порядке";

3) пункт 6.1 дополнить словами "(данное ограничение не распространяется на посещение нестационарных торговых объектов)";

4) в пункте 12:

- подпункт 8.1 признать утратившим силу;

- подпункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по реализации на территории Калининградской области непродовольственных товаров, продуктов питания и товаров первой необходимости, в период неблагополучной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции:

- соблюдать рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) МР 3.1/2.3.5.0191-20, утвержденные Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 01 июня 2020 года;

- обеспечить соблюдение в торговом зале и у касс расстояния между покупателями (посетителями) не менее 1,5 метра (в том числе путем нанесения соответствующей разметки);

- ограничить доступ покупателей (посетителей) на объект торговли при невозможности соблюдения требования, указанного в абзаце третьем настоящего подпункта;";

5) пункт 12.1 дополнить словами "(данное ограничение не распространяется на работодателей, осуществляющих деятельность в области грузоперевозок из классов 02 "Лесоводство и лесозаготовки", 49 "Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта", 52 "Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность" рКВЭД 2)".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов







