Премьер-министр Михаил Мишустин подписал правила предоставления грантов вузам и научным организациям на работу исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта. В 2021 году предельный объем господдержки одной организации определен в 150,4 миллиона рублей, в дальнейшем - 250,6 миллиона. До 2024 года планируется предоставить гранты не менее шести исследовательским центрам.

Они должны содействовать развитию сферы искусственного интеллекта: заниматься научными разработками, участвовать в подготовке и реализации передовых образовательных программ. Средства грантов можно использовать для покрытия затрат на оплату труда сотрудников, покупку программного обеспечения, оборудования и комплектующих, участие в международных научных конференциях, приобретение необходимых для функционирования центра услуг.